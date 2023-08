Manovra | Giorgetti gela tutti | «Sarà complicata»

(Di martedì 22 agosto 2023) Se qualcuno si illudeva che la legge di bilancio 2024 potesse essere diversa da quella dell’anno scorso, il ministro dell’Economia Giancarlo, dal meeting di Cl a Rimini, ha provveduto first appeared on il manifesto.

Al meeting di Rimini, la consueta kermesse di Cl, è tempo di previsioni d'autunno. A farle è stato il ministro dell'Economia Giancarloche sullausa i toni del realismo: 'Non si potrà fare tutto'. E sulle pensioni il titolare del Mef non vede spazi per una riforma con gli attuali tassi di natalità. Insomma, in vista ...In relazione al passaggio del ministro dell'Economia, Giancarlonel suo intervento al Meeting di Rimini sulla clausola generale del patto di stabilita', fonti del Mef precisano che 'il ...Secondo le prime stime mancano all'appello circa 30 miliardi e lo conferma propriodescrivendo lacome "complicata". I temi fondamentali trattati sono stati pensioni e denatalità, ...

Giorgetti sulla Manovra: “Complicata, non si può fare tutto. Nessuna riforma delle pensioni tiene con questa … la Repubblica

Una tregua d’autunno. Tempo di scrivere insieme la prima vera manovra “elettorale” a un anno dalla nascita del governo. E piantare almeno una bandierina per alleato fra le ...- Uno sceicco alle Cinque Terre è arrivato col suo Yacht da 150 metri e 450 milioni di euro di valore. Ha apprezzato il pranzo e ha lasciato 1800 euro di mancia ai camerieri. Adesso capite perché il t ...