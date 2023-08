Manchester United | il possibile futuro di Greewood

IlCity ha anche aggiunto che l' operazione è stata condotta con successo dalla ... quelle contro lo Sheffield(in trasferta) e il Fulham (in casa), per poi tornare a bordocampo nel ...In virtù della ferma volontà di restare in Europa, l'exha rifiutato diverse mega offerte dall'Arabia e proprio questa voglia di rimanere nel calcio che conta potrebbe rivelarsi ...Il campionato inglese è cominciato da appena due giornate e già i supporter del, la sua nuova squadra, chiedono a gran voce sui social network di dare il ben servito al camerunense ...

Onana, con il Manchester United è partenza flop. I tifosi: “Non va bene neanche come riserva” la Repubblica

L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Barcellona per risolvere un problema alla schiena. In panchina contro Sheffield e Fulham ci sarà Juanma L ...Nelle ultime ore si è addirittura parlato di un viaggio a Londra della CEO giallorossa, Lina Souloukou, ma dalla Roma la nostra redazione ha raccolto secche smentite sul blitz inglese della dirigente ...