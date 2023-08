Manchester City | Pep Guardiola operto alla schiena

(Di martedì 22 agosto 2023) Pepsi è sottoposto oggi ad un intervento di routine per un problema. Lo annuncia il, spiegando che l’allenatore “soffre da tempo di forti doloried è volato a Barcellona per un intervento chirurgico d’urgenza eseguito ddottoressa Mireia Illueca. L’intervento è stato un successo e Pep ora si riprenderà e si riabiliterà a Barcellona”. L’allenatore salterà quindi un paio di partite e in sua assenza toccherà al vice Juanma Lillo guidare Haaland e compagni in allenamento e in partita. “Tutti alaugurano a Pep una pronta guarigione e non vedono l’ora di rivederlo presto a”, si legge nella nota. SportFace.

BARCELLONA (Spagna) - Non è un periodo fortunato per il tecnico catalano Pep Guardiola. L'allenatore delè stato operato d'urgenza per un problema alla schiena emerso negli ultimi giorni. L'allenatore dovrà restare a riposo per alcuni giorni , e potrà tornare a lavorare soltanto dopo la

