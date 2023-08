Manchester City | Guardiola operato alla schiena a Barcellona

(Di martedì 22 agosto 2023) Il tecnico salterà le prossime 2 partite L’allenatore delPepha subito un’operazione d’urgenza. Il 52enne tecnico catalano osserverà un breve periodo di riposo e non andrà in panchina per le prossime due partite. A renderlo noto il club campione d’Europa con un comunicato sul proprio sito ufficiale. “Pepè stato sottoposto oggi ad un intervento di routine per un problema. Il nostro allenatore soffre da tempo di forti doloried è volato aper un intervento chirurgico d’urgenza eseguito ddottoressa Mireia Illueca. L’intervento è riuscito, Pep adesso trascorrerà un periodo di riabilitazione a ...

