Manchester City | è fatta per Doku | il ventunenne belga arriverà per 65 milioni di euro

(Di martedì 22 agosto 2023) La Premier League si conferma il campionato più ricco inpa e ilmette a segno un altro colpo molto dispendioso a livello economico. E’per l’arrivo di Jeremydal Rennes per 55,5di sterline, ovvero 65di. Ilè il terzo grande acquisto dei Citizens in questa sessione di calciomercato dopo Kovacic e Gvardiol, costati rispettivamente 25 e 75di sterline. SportFace.

Nel video si vede l'auto del tecnico del- nonché fresco vincitore della Champions League - parcheggiata in una zona delimitata da una doppia striscia bianca. Mentre si avvicina alla ...è stato sottoposto oggi a un intervento d'urgenza per un problema alla schiena. Lo rende noto in un comunicato il, spiegando che l'allenatore da tempo ha problemi alla schiena. Guardiola sarà lontano dalla sua squadra per un paio di partite. In sua assenza, il vice allenatore Juanma Lillo ...Pep Guardiola si è sottoposto oggi ad un intervento di routine per un problema alla schiena. Lo annuncia il, spiegando che l'allenatore 'soffre da tempo di forti dolori alla schiena ed è volato a Barcellona per un intervento chirurgico d'urgenza eseguito dalla dottoressa Mireia Illueca. L'...

Manchester City, Guardiola multato per l'auto: niente selfie al poliziotto Sky Sport

Pep Guardiola si è sottoposto oggi ad un intervento di routine per un problema alla schiena. Lo annuncia il Manchester City, spiegando che l'allenatore "soffre da tempo di forti dolori alla schiena ed ...L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, è stato operato alla schiena a Barcellona Pep Guardiola è stao ricoverato d'urgenza in una clinica a Barcellona per un problema alla schiena.