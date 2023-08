Maltempo | Buonguerrieri Fdi | ' la fretta crea danni | governo seriamente al lavoro'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 22 agosto 2023) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Il governatore Bonaccini, pur affermando di avere fiducia nel commissario Figliuolo, torna a dire che ilnon ha le risorse per rimborsare il 100% deisubiti da cittadini e imprese a causa delle alluvioni che hanno colpito l'Emilia Romagna. Bonaccini chiede di rimborsare tutto subito, chiede insomma ciò che lui stesso sa non essere possibile né credibile, come gli eventi passati dimostrano". Lo dichiara Alice, deputata romagnola di Fratelli d'Italia. "Prendiamo ad esempio le alluvioni di Forlì del 2015 e del 2019 - spiega -, i cittadini hanno visto i primi rimborsi a distanza di quattro anni. Non va bene, non è giusto. Però va detto con chiarezza che pensare che si possa risarcire tutto in tre mesi, come qualcuno va dicendo in giro, significa prendere in giro i cittadini. E ...