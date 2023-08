Madame a Taranto per l’unica data in Puglia

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 22 agosto 2023) Tarantini Time Quotidianoarriva a: appuntamento domenica 27 agosto sulla Rotonda del Lungomare con il suo Live 2023 a partire dalle ore 21. Si tratta delin, un’esclusiva regionale per l’Orfeo Summer Festival 2023.ha già conquistato il pubblico anche dal vivo, in un tour sold out nel 2022 che ha confermato quanto sia nata per cantare e stare sul palco. Energica, spontanea, coinvolgente, la cantautrice ha condiviso uno spazio libero in cui essere al sicuro per essere veramente se stessi. Il suo secondo album “L’amore” è il nuovo progetto dell’artista più ascoltata degli ultimi dieci anni (fonte Spotify) e che in soli quattro anni ha collezionato finora 35 certificazioni tra platino e oro. Il nuovo disco è stato anticipato dal singolo ...