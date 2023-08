Lyles | «Corro per sfuggire all’asma Jacobs? Quello che dovevo dire | l’ho detto»

Lyles: «Correvo per fuggire dall'asma, ora sono la rockstar dell'atletica» Corriere della Sera

Il sorriso da copertina, le unghie fresche di manicure, l’appeal social, la velocità. A 26 anni Noah Lyles è la stella di Budapest: non ha corso in 9”65, come aveva promesso, ma ha chiuso in 9”83 una ...Sei azzurri impegnati nel secondo pomeriggio di gare ai Mondiali di Budapest. Alle ore 16.55 la finale del lungo con Larissa Iapichino, alle 18.25 quella dei 10.000 con Yeman Crippa, semifinali dei ...