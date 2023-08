Lutto nel mondo della musica | è deceduto Toto Cutugno

(Di martedì 22 agosto 2023) “Sono un italiano. Un italiano vero”: sono queste le parole che più ci ricordano, popolare cantautoreoggi all'età di 80 anni. Ricoverato da diversi mesi al San Raffaele di Milano, l'artista, dopo essersi aggravato, si è spento intorno alle 16. Lascia la moglie Carla e il figlio Nicolò, 28 anni, avuto da una relazione con un'altra donna. Negli ultimi mesi, lo stesso cantante, aveva raccontato delle sue precarie condizioni di salute che non gli consentivano di stare troppo tempo in piedi, tanto da continuare le sue esibizioni seduto ad uno sgabello. Quindici volte a Sanremo, con una vittoria Nato nel 1943 a Fosdinovo in provincia di Massa Carrara,, cresciuto a La Spezia, che ha sempre considerato suo luogo di origine, si avvicina allasin da ...

Genova .mondo della musica italiana: è morto a 80 anni Toto Cutugno , uno dei già famosi e amati cantautori del nostro Paese. L'artista si è spento a Milano , dopo una lunga malattia che si era ......dell'Amministrazione Comunale arriva come segno di rispetto per ilche ha colpito la famiglia Caroccia e la città intera a seguito della tragica scomparsa di Elia, precipitata in un dirupo...mondo dello spettacolo: è morto Toto Cutugno Toto Cutugno , pseudonimo di Salvatore Cutugno, nasce a Fosdinovo (in provincia di Massa - Carrara) il 7 luglio del 1943. Con oltre 100 milioni ...

Nel giugno del 2021 la Fiorentina utilizzò la canzone più celebre di Cutugno, "L'italiano", per annunciare il suo nuovo tecnico, Vincenzo Italiano, appunto. Bastò un breve filmato sui social con la ...