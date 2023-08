L’Unione africana sospende il Niger a causa del golpe militare Riserve verso un eventuale intervento armato dell’Ecowas

ha annunciato la sospensione del Niger dalle sue istituzioni dopo il colpo di stato del 26 luglio e ha mostrato una posizione riservata su un possibile intervento militare in Africa ...... della solidarietàe della nostra comune umanità", e ... la stabilità della povertà nell'instabilità politica,'insicurezza ... a livello politico, dovrebbe esprimere il sentire dell'...... basta pensare all'Europea, funziona poco o male. Non si ... Per quanto riguarda'ECOWAS, ha una storia di iniziative militari ...nella guerra di Liberia ed è'organizzazione regionale...

Il Niger sospeso dall'Unione africana: si ripristini l'ordine costituzionale EuropaToday