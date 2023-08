la Serie A, dopo poco più di due mesi dal trionfo del Napoli. Il campionato italiano di calcio ... I nerazzurri hanno perso pezzi importanti come Edin Dzeko e Romelu, oltre a Milan Skriniar ...... nell'estate in cui non è mistero che il suo allenatore sognava (e sogna ancora)al suo ... E se Girouda segnare, beh, il Milan ha tutte le carte in regola per un'ottima stagione. Non si ...Dopo un campionato sottotono la Vecchia Signoraa crederci e, complice l'assenza da altre ... Un'estate particolarmente calda per l'Inter che ha salutato il pupillo. Il centravanti belga ha ...

Lukaku torna in serie A, destinazione inattesa: bomba di calciomercato, il dirigente è a Londra Sport News.eu

Il futuro di Romelu Lukaku non è ancora stato definito. L'attaccante belga, secondo quanto scrive il The Telegraph, si sta allenando con l'Under 21 dei Blues e il suo rapporto con il neo-allenatore ...Lukaku torna in serie A, destinazione inattesa: scopriamo le ultimissime sulla sua situazione. Il dirigente è a Londra, cosa sta succedendo ...