Lukaku ancora esubero dopo l’Inter | cambio di rotta Chelsea?

(Di martedì 22 agosto 2023)ha traditoun mese e mezzo fa (o almeno questo è il momento in cui si è saputo), ma a oggi non hatrovato squadra. E col passare dei giorni ilpuò pensare a undi. TRADISCIE RESTI AI MARGINI – Daniele Miceli, nello studio Mediaset sulla Champions League, dà le novità di mercato: «La situazione Romeluce la porteremo sino alle ultime ore di mercato. Raccontano in Inghilterra che si sta allenando con l’Under-21 dei Blues, neanche parla con Mauricio Pochettino. Cosa significa? Che passano i giorni e ilrischia di restare con unda dodici milioni e mezzo di euro a stagione. Significa che può aprire a una soluzione low cost, a un prestito poco ...

... è stato chiesto ai nostri utenti a quale big del campionato italiano - ad oggi - Romelu... Il club giallorosso non hadefinito la ricerca del tanto atteso attaccante richiesto da José ...Nonostante la doppietta del Gallo, Pinto èalla ricerca di un degno attaccante da regalare ... ma la notizia che più infuoca la piazza è quella che porta a. La trattativa per il ...Doppia comunicazione, la trattativa con il Chelsea è bloccata ma resta comunque in piedi. Può accadere di tutto. ... probabilmente dettata da una condizione atletica nonottimale, i ...

Juve, la pista Lukaku è in piedi: Vlahovic può ancora partire Corriere dello Sport

Ospite di Radio 24, nel corso del programma Tutti Convocati, l'esperto di mercato di Sky Sport Luca Marchetti ha fatto il punto sul futuro di Romelu Lukaku: "Lukaku nome last minute per il Milan Io ...La Roma non intende mollare Romelu Lukaku, che rimane in uscita dal Chelsea: i giallorossi potrebbero avere ancora qualche chance ...