Lozano ha rifiutato il rinnovo con stipendio più basso di due milioni | Adl indispettito Gazzetta

(Di martedì 22 agosto 2023) Trae il Napoli è quasi rottura. Ne scrive ladello Sport con Salvatore Malfitano.hailcon decurtazione dellodi due. Scrive il quotidiano: Il messicano non ha accettato la decurtazione da 4,5 a 2,5, con il prolungamento fino al 2026, e finora non sono arrivate offerte ufficiali. Così, a dieci giorni dalla fine del mercato, c’è il rischio che diventi un emarginato. Un gesto che hail presidente.sarebbe partito titolare a Frosinone se non avesse fatto recapitare attraverso il proprio entourage una richiesta ufficiale di cessione nelle ore precedenti alla partita. Il Napoli ha preso atto, schierando Raspadori al suo posto, ma De ...

...messicano.+++Aggiornamento #Lindström+++ Il Napoli non prenderà il danese senza l'uscita di. ... 15:44 21 Agosto Il Psg rilancia per Kolo MuaniDopo averuna prima proposta da 60 milioni, ...Il tecnico ha anche espresso una battuta su. Il messicano hail rinnovo di contratto con il Napoli, vorrebbe provare nuove esperienze ma per il momento non arrivano offerte dal ...Tuttavia, come segnala la rose, le proposte perlatitano: ' Tutto dipende dal futuro di Hirving, che hala proposta di rinnovo al ribasso avanzata dal Napoli (2,5 milioni all'...

Lozano ha rifiutato il rinnovo con stipendio più basso di due milioni ... IlNapolista

Spunta un nuovo obiettivo per il Napoli, sulle tracce di un giovane prospetto pronto ad accasarsi in azzurro qualora la cessione andasse in porto. Il calciomercato targato Napoli è ufficialmente entra ...La situazione Lozano non sembra avere pace in casa Napoli ... lo stesso club che voleva Zielinski in precedenza ma che il polacco ha rifiutato.