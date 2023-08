Lotus Type 66 | il bolide da pista prodotto in soli 10 esemplari a un prezzo record – FOTO

(Di martedì 22 agosto 2023) Poco meno di 1,2 milioni di euro: tanto costa la nuova66, biposto dedicata all’uso inche sarà proposta in appena 10. L’auto – che è stata presentata all’evento “The Quail, a Motorsport Gathering” della Monterey Car Week in California – rappresenta una “seconda opportunità” su quattro ruote: infatti, venne originariamente progettata nel 1970 per partecipare alla serie americana Can-Am. Tuttavia, la66 non venne completata e non gareggiò mai. Così, che quest’anno celebra i 75 anni di storia, ha deciso di recuperare il progetto e dargli una “seconda chance”, condendo il tutto con un po’ di storia: la livrea rossa, bianco e oro, ad esempio, è ispirata a quella della72 di Formula 1 mentre la tiratura a 10 unità ...

Che cos'è la CanAm Per chi non lo sapesse, o per i più giovani: la CanAm, abbreviazione di Canadian - American Challenge Cup , fu una competizione dedicata ...ha segnato un momento epocale nella Monterey Car Week 2023 , presentando in anteprima mondiale la rivisitazione di un pezzo storico: la66 . Questo capolavoro, frutto di un progetto unico, è stato svelato durante l'evento The Quail, A Motorsport Gathering , in California. La sua storia risale ai progetti dimenticati del ...66 (2023) 10 Tecnologia di oggi per rendere la vettura sicura e veloce . Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con il Classic Team, guidato dal figlio di Colin Chapman, ...

Lotus Type 66, sapore di CanAm Autosprint.it

Nell'anno del 75mo anniversario dalla fondazione, e per testimoniare il desiderio di reimmaginare i migliori modelli del suo patrimonio aggiornandoli nel modo più esaltante possibile, Lotus ha ...Lotus has revealed a new car that is designed for the track, the Lotus Type 66, and 10 units of the car will be produced and each one will cost more than £1 million, the car is a ‘lost Lotus’ track ...