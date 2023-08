Lombardia | a ottobre ' European business & nature summit' | incontri sulla biodiversità

(Di martedì 22 agosto 2023) Milano, 22 ago. (Adnkronos) - Aperte dalle 12 di oggi, le iscrizioni all'(Ebns), organizzato dalla Commissione europea, in programma presso Palazzonei giorni 11 e 122023. "Regioneè lieta di ospitare questo importante appuntamento -afferma l'assessore regionale all'Ambiente e Clima, Giorgio Maione-. L'obiettivo degliè favorire il dialogo con il mondo delle imprese e della finanza. È quindi un'occasione di confronto importante e utile allo sviluppo delle politiche su scala europea dedicate alla". "Nel contrastare la perdita della-prosegue Maione- le grandi aziende e le istituzioni finanziarie hanno ...

... si avvicina l'ultima tornata regionale dell'anno dopo quelle in, Lazio, Friuli Venezia ... la data fissata per l'ultima tornata regionale dell'anno è quella di domenica 22. Si voterà ...... bisogna ricordare, varia tra le Regioni registrando un più 152% ine un più 146% in ... Lo aveva detto con chiarezza adanche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, specificando ...... Piemonte, Val d'Aosta e provincia di Trento (11 settembre) ed in(12 settembre). L'... San Cetteo, il 10. ...

Biodiversità, Regione Lombardia a ottobre ospita European ... Energia Oltre

MILANO (ITALPRESS) - Aperte dalle 12 di oggi, le iscrizioni all'European Business & Nature Summit (EBNS), organizzato dalla Commissione europea, in program ...L'ex sindaco di Brescia, ora consigliere regionale, non sfiderà Silvia Roggiani: «Nel 2028 sarò pronto, il ruolo di governatore più vicino alla mia storia. Il Partito democratico parli anche a chi non ...