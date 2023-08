... le iscrizioni all'European business & nature summit (Ebns), organizzato dalla Commissione europea, in programma presso Palazzonei giorni 11 e 122023. "Regioneè lieta ...... si avvicina l'ultima tornata regionale dell'anno dopo quelle in, Lazio, Friuli Venezia ... la data fissata per l'ultima tornata regionale dell'anno è quella di domenica 22. Si voterà ...... bisogna ricordare, varia tra le Regioni registrando un più 152% ine un più 146% in ... Lo aveva detto con chiarezza adanche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, specificando ...

Lombardia: a ottobre 'European business & nature summit', incontri sulla biodiversità La Gazzetta del Mezzogiorno

Milano, 22 ago. (Adnkronos) - Aperte dalle 12 di oggi, le iscrizioni all'European business & nature summit (Ebns), organizzato dalla ...MILANO (ITALPRESS) - Aperte dalle 12 di oggi, le iscrizioni all'European Business & Nature Summit (EBNS), organizzato dalla Commissione europea, in program ...