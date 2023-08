Loki e WandaVision avranno per la prima volta un’uscita fisica

(Di martedì 22 agosto 2023) A più di due anni dallamessa in onda su Disney+,e la stagione 1 disaranno le prime serie in streaming del MCU Disney+ a otteneresu supporto fisico. Mentre il Marvel Cinematic Universe è stato un punto fermo del panorama cinematografico del grande schermo per 15 anni e più, per quanto riguarda le sue serie televisive -non è stato così fino al 2021. Dopo il lancio di Disney+, sono state annunciate diverse serie televisive con collegamenti chiari, diretti e duraturi ai film del MCU. Le prime due serie,, sono forse quelle accolte più positivamente e presto altri spettatori potranno goderne.la loro versione in home video: ecco quando La Disney (tramite ...

Credits photo: @Disney, Marvel, Lucasfilme The Mandalorian usciranno in 4K UHD e Blu - ray . E' la prima volta che accade per alcune delle serie Disney+ di successo, che potranno quindi essere viste al di fuori della ...Alcune delle serie prodotte per Disney+ stanno per arrivare in Blu - Ray e 4K UHD: i primi titoli a essere disponibili in homevideo sarannoe The Mandalorian. Le edizioni fisiche delle stagioni degli show conterranno numerosi contenuti especiali e avranno una confezione dal design molto ricercato. I primi dettagli delle ...Dopo chehanno ottenuto una versione Blu - Ray anche The Falcon and The Winter Soldier sembra aver ricevuto questo tipo di onore . La serie, che ha raccontato il passaggio di ...

Loki, WandaVision e The Mandalorian: in arrivo i Blu-Ray delle serie ... Movieplayer

Rivedremo Loki, il dio dell’inganno interpretato da Tom Hiddleston, in un’avventura a spasso nel tempo grazie a un’organizzazione segreta che si occupa di controllare l’universo Marvel. WandaVision ...Loki e WandaVision saranno le prime serie del MCU e Disney+ a debuttare su supporto fisico: ecco tutte le date e cosa sappiamo ...