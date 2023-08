“Lo hanno arrestato” Il ‘chirurgo dei vip’ in manette | la sua storia è choc Era ricercato ovunque

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 22 agosto 2023) Del medico aveva solo l’aspetto. Un aspetto molto convincente visto che, per anni, si è finto un dottore in quattro diverse cliniche di Bucarest: senza laurea, né diploma. Da oltre 15 anni, Matteo Politi si spacciava per medico, addirittura come “dottore dei vip“, e si presentava come specialista in chirurgia plastica, operando in varie cliniche venendo a contatto con tantissimi pazienti. Aveva già tentato di ottenere un impiego come medico a Verona, dove era stato. Nel 2011 ha firmato un patteggiamento nel quale ha ammesso la propria colpevolezza e ha scontato un anno e mezzo di carcere. Pochi anni più tardi, si è trasferito in Romania con lo pseudonimo di Matthew Mode e ha finto di essere un chirurgo. Leggi anche: “Avevano bevuto un frullato”. Malore dopo il ristorante: morti tre clientia Marghera Matteo Politi. ...