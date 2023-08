Lo chiediamo alla gentile clientela | Vannacci | il cartello choc all' ingresso | Guarda

(Di martedì 22 agosto 2023) "Non chiedeteci il libro di, non lo vendiamo". Ilapparso sulla vetrina di una libreria di Castelfanco Veneto fa parecchio discutere. La titolare dell'esercizio commerciale all'Ansa afferma: "Non lo abbiamo perché è autoprodotto, ma non lo venderei, perché non potrei mai chiederemia dipendente di colore, o al mio collega omosessuale, di seguire un cliente che chieda un libro in cui si dica che loro sono persone contronatura". Poi spiega meglio, come riporta Leggo, i motivi del rifiuto del libro diche nelle classifiche di Amazon è in testa: "A chi in questi giorni me lo chiede - prosegue Abatangelo - rispondo che può rivolgersibiblioteca, dato che ogni editore è tenuto a conferire gratuitamente due copie alle biblioteche nazionali di Roma e Firenze, e che grazie ...

Per questoa chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo ... Lacrime e qualche problemamano destra per Alcaraz a fine match. Per lo spagnolo è la prima ...Per questoa chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo ... finalizzati al contrasto eprevenzione dei reati predatori in strada, dello spaccio di ...Per questoa chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo ... Colpito con numerosi fendenti al collo eschiena domenica sera, intorno alle ore 18, in corso ...

PSA in allevamento lombardo, Pollini (M5S Lombardia): chiediamo ... Agenparl

Ricoverato in ospedale in gravi condizioni per una sigaretta che non è piaciuta al suo aggressore. Un uomo di 47 anni ha subito prima una testata e, dopo pochi minuti, una serie di ...Le notizie sul conflitto in Ucraina di martedì 22 agosto. La notizia del prossimo invio di aerei da combattimento da parte scatena la prevedibile rabbia di Mosca. Che comunica l’abbattimento di una na ...