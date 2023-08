(Di martedì 22 agosto 2023) I Carabinieri della stazione di Stagno () hanno scoperto ein stato di libertà unnapoletano, pluripregiudicato per reati specifici, gravemente indiziato proprio di truffa. La vicenda ha inizio quando la vittima, un livornese, ha deciso di mettere in vendita, su una nota piattaforma di commercio online, il proprio prestigioso

Livorno: assegno falso da 20000 euro per pagare Rolex. 48enne denunciato Firenze Post

