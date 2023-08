Live Rock Festival 2023 con dEUS | Peaches | Meg | Auroro Borealo

"Poi si è specializzato nelle foto dei nostri. Lì non c'erano pose che dovevo tenere e il suo ... formato 40x30 cm, di scatti o sequenze che mostrano il musicista e cantantequasi sempre ...... a The Dark Side of the Moon - 50th Anniversary Tour, daat Pompeii con tutti gli strumenti ... a SHINE Pink Floyd Moon, l'operadi Micha van Hoecke che li vede sul palco insieme a Raffaele ...... Steven) , ballad epocali (You and me o Pass the gun around) inni glam(School's Out, Billion ... da Welcome to my nightmare allo splendidoThe Alice Cooper Show, passando per From The Inside, ...

Live Rock Fest, nel cuore della Toscana, cinque giorni di concerti ... Agenzia Impress

Dall’alt rock dei dEUS al punk-queer di Peaches, dal groove urbano made in Congo degli Jupiter & Okwes alla regina dell’alt-elettronica italiana Meg. E poi Lander & Adriaan, Giuse The Lizia, Auroro ...il 28 settembre il teatro Comunale della città ospiterà il live degli ultimi grandi eretici del rock britannico, i Kula Shaker. Giovedì 7 settembre il festival comincia con una tra le voci più intense ...