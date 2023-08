LIVE – Mondiali atletica Budapest 2023 | martedì 22 agosto con Tamberi | aggiornamenti in DIRETTA

(Di martedì 22 agosto 2023) Latestualedelle gare di22deidileggera, in corso di svolgimento afino a domenica 27. Quarta giornata di gare che vede svolgersi solamente la sessione pomeridiana, ma lo spettacolo non mancherà di certo. Tanta Italia impegnata, con i riflettori che saranno puntati soprattutto sulla finale del salto in alto maschile con Marco Fassinotti ed il campione olimpico in carica Gianmarco, ma anche sulla semifinale dei 400 ostacoli con Ayomide Folorunso e molto altro. Chi salirà sul podio e trionferà? L’appuntamento è a partire dalle ore 18.40 di22al Centro nazionale di...

...2023 di questa disciplina della ginnastica. A trasmettere in diretta tutte le gare sarà la Rai . Ottieni uno streaming senza limiti con NordVPN Per vedere la programmazione completa in......Budapest 2023: 4a giornata Sessione serale 20:30 - Tg2 21:00 - Atletica Leggera,... IT 20:40 - PAPERISSIMA SPRINT 21:21 - OPHELIA - 1 PARTE - 1aTV Italia 1 18:21 - STUDIO APERTO...Emmanuel Ihemeje chiude ottavo nel salto triplo. Elisa Molinarolo storica in finale nel salto con l'asta, prima azzurra a riuscirci ai. Folorunso e Sartori in semifinale nei 400 hs donne. Hassane Fofana e Lorenzo Ndele Simonelli eliminati in semifinale dei 110 ostacoli, Zaynab Dosso out nei 100 femminili.

Mondiali di atletica: finale triplo, Ihemeje 8°. Asta: Molinarolo in finale! 100 donne alla Richardson La Gazzetta dello Sport

Dal 23 al 27 agosto segui i Mondiali di Ritmica 2023: in questo articolo trovi il calendario completo delle gare e le soluzioni streaming.CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, Tv e streaming della quarta giornata dei Mondiali di Budapest 2023 – La presentazione della quarta giornata di Budapest 2023 – Le speranze di me ...