LIVE – Mondiali atletica Budapest 2023 | martedì 22 agosto con Tamberi | aggiornamenti in DIRETTA

(Di martedì 22 agosto 2023) Latestualedelle gare di22deidileggera, in corso di svolgimento afino a domenica 27. Quarta giornata di gare che vede svolgersi solamente la sessione pomeridiana, ma lo spettacolo non mancherà di certo. Tanta Italia impegnata, con i riflettori che saranno puntati soprattutto sulla finale del salto in alto maschile con Marco Fassinotti ed il campione olimpico in carica Gianmarco, ma anche sulla semifinale dei 400 ostacoli con Ayomide Folorunso e molto altro. Chi salirà sul podio e trionferà? L’appuntamento è a partire dalle ore 18.40 di22al Centro nazionale di...

... poi, a seguire, nel grande palco dedicato alla musica,fino alle ore 24.00. Prezzi biglietti ... "TATTOO WORLDWIDE" con Alle Tattoo uno dei più grandi tatuatori, si presenterà con cimeli ...One Piece, il nostro commento al trailer della serieaction Netflix: sentimenti contrastanti ... nient'altro che i più importanti e influenti Draghi Celesti o Nobili, che sarebbero le ...... si prepara per trasmettere tutte le partitee on demand della 19ª edizione della FIBA World ...una selezione quotidiana di altri incontri delle squadre in campo e tutta la fase finale dei,...

Mondiali di atletica: finale triplo, Ihemeje 8°. Asta: Molinarolo in finale! 100 donne alla Richardson La Gazzetta dello Sport

Tutto il Mondiale di basket in diretta. Dazn si prepara a trasmettere e partite live e on demand della 19/a edizione dei Mondiali di basket 2023 che si giocheranno dal 25 agosto al 10 settembre nelle ...La finale di salto in alto su Sky Sport Action Per non perdere neanche un istante delle emozioni dei Campionati Mondiali di atletica leggera, su Sky e in streaming su NOW ci sarà la possibilità di ...