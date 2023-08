LIVE – Lecce-Roma | Supercoppa Primavera 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 22 agosto 2023) Grande attesa al Via del Mare per, finale di. Le due squadre, rispettivamente campioni d’Italia e di Coppa nazionale, scenderanno in campo alle 20:30 di oggi, martedì 22 agosto. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme con unatestuale a partire dal primo minuto di gioco al Via del Mare. COME SEGUIRLA PER AGGIORNARE FARE REFRESH O CLICCARE F5(ore 20:30) SportFace.