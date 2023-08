LIVE – Italia-Bosnia Erzegovina 1-0 25-21 | 0-0 | gironi Europei femminili volley 2023 in DIRETTA

(Di martedì 22 agosto 2023) Latestualedi, partita valevole per la Pool B deglidi, in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra, Belgio, Estonia e Germania. Dopo aver battuto Romania, Svizzera e Bulgaria, le azzurre di Davide Mazzanti tornano in campo per conquistare un altro successo davanti al proprio pubblico e consolidare il primo posto in classifica. Dall’altra parte della rete ci sarà la compagineca, che proverà a strappare qualche punto alle campionesse uscenti per rimanere in corsa per il passaggio del turno. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 21.15 di martedì 22 agosto ...

A contendersi il trofeo saranno i salentini, che hanno vinto l'ultimo Campionato Primavera, e la Roma , che invece si era aggiudicata la CoppaPrimavera. Se, al termine dei 90 minuti ...Allenatore: Bosz Dove vederla in TV e in streaming L'incontro sarà trasmesso in diretta: in chiaro su1 Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251 satellite) in streaming su Sportmediaset, ...La diretta testualedi- Bosnia Erzegovina , partita valevole per la Pool B degli Europei femminili 2023 di volley , in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra, Belgio, Estonia e ...

LIVE Italia-Bosnia, Europei volley femminile in DIRETTA: azzurre, attente alla sorella di Boskovic! OA Sport

È la serata della finale mondiale del salto in alto a Budapest: in pedana il campione olimpico Gianmarco Tamberi. Da seguire anche Marco Fassinotti. Finali pure per Daisy Osakue nel disco e Ludovica ...SkyWeek 20-26 Agosto | Contenuti top! L'Immensita, Oppenheimer e il ritorno di Happy Valley, SEGNALAZIONI SKY / NOW | 20 - 26 AGOSTO 2023 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW quest ...