LIVE Italia-Bosnia 3-0 | Europei volley femminile in DIRETTA | quarto successo e primo posto nel girone | torna in campo Egonu!

Leggi su oasport

(Di martedì 22 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23:00 La nostrafinisce qui, OA Sport vi ringrazia per averci seguito e vi augura un buon proseguimento di serata. 22:59 L’chiuderà domani la prima fase contro la Croazia, in attesa di scoprire l’avversaria degli ottavi di finale, che probabilmente sarà la Spagna. 22:57 47 attacchi vincenti, 4 muti, 6 ace e 24 errori diretti per l’, contro i 28 attacchi vincenti, 3 muri, 2 ace e 18 errori diretti per la. Egonu èta inda titolare per un problema agli addominali di Antropova e ha subito dimostrato di essere un’arma fondamentale per questa formazione, sempre a disposizione del CT Mazzanti. 22:55 Probabilmente quella di stasera è stata la prestazione ...