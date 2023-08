LIVE Italia-Bosnia 25-21 | Europei volley femminile in DIRETTA | le azzurre si aggiudicano il primo set | si rivede Egonu titolare!

(Di martedì 22 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-21 La chiudecon il suo ottavo punto personale. 24-21 Laannulla ilset-point, Mazzanti chiama time-out. 24-20 Lunga la battuta di Federica. 24-19 Squarcini entra per il servizio. 24-19 Anna Danesi regala 5 set-point all’. 23-19attacco potente di Boskovic. 23-18 ACEEEEE DI PIETRINI! 22-18 Parallela piazzata di Pietrini. 21-18 Begic passa in parallela. 21-17punto della partita per Nwakalor, rientra la diagonale titolare. 20-17 Esce di un soffio il servizio di Lubian. 20-16tempi dietro di Lubian. 19-16 Muro di Selimovic su Nwakalor. 19-15 ACEEEE DI SYLLA! 18-15 In campo Bosio e Nwakalor per Orro ed. 18-15 Difesa di petto di ...

La diretta testualedi- Bosnia Erzegovina , partita valevole per la Pool B degli Europei femminili 2023 di volley , in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra, Belgio, Estonia e ...

Europei 2023 - LIVE! Italia-Bosnia: Azzurre già qualificate agli ottavi, ma a caccia del 1° posto finale nella Pool B Eurosport IT

Bosnia ed Erzegovina Europei Pallavolo – Segui LIVE su Eurosport l'incontro di Pallavolo tra Italia (D) e Bosnia ed Erzegovina (D). La partita è in programma il 22 agosto 2023 alle 21:00.