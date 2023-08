LIVE Atletica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Tecuceanu in semifinale negli 800! Tra poco Barontini Attesa per la finale di Tamberi

(Di martedì 22 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACALENDARIO E ORARI DI OGGI: TUTTI GLI ITALIANI IN GARA IL MEDAGLIERE DEIDI19.34: Questi i protagonisti della terza batteria degli 800. Tuka, Sedjati e Kipngetich i favoriti: 1 2256 ESP Saúl ORDÓÑEZ 1:43.65 1:44.67 10 2 2990 USA Isaiah HARRIS 1:44.42 1:44.85 17 3 2617 KEN Alex Ngeno KIPNGETICH 1:44.21 1:44.21 77 4 2094 BIH Amel TUKA 1:42.51 1:46.89 69 5 2010 ALG Djamel SEDJATI 1:43.40 1:43.40 3 6 2808 PUR John RIVERA 1:45.29 1:45.29 70 7 2638 KUW Ebrahim ALZOFAIRI 1:46.02 1:46.02 67 8 2670 MAW Allan Ngitsi CHIRWA 1:57.61 – – 9 2474 IRL John FITZSIMONS 1:45.66 1:45.77 58 19.32: Che battaglia anche nella seconda batteria con sei atleti vicinissimi!llo altissimo e finali pieni di suspance in queste batterie! 19.30: Arrivo a tre sulla stessa ...

Italia a caccia di medaglie nella quarta giornata dei Mondiali didi Budapest. In pedana alle 20 la finale di salto in alto, con due azzurri in gara: il ... Tutto il Mondiale èsu Sky Sport ...Di seguito, il programma dettagliato e le informazioni per seguire in diretta le gare di giornata dei Mondiali di Budapest 2023 dileggera. SEGUI ILDELLE GARE GLI ITALIANI IN GARA OGGI ...La diretta testualedelle gare di martedì 22 agosto dei Mondiali dileggera 2023 , in corso di svolgimento a Budapest fino a domenica 27 agosto. Quarta giornata di gare che vede svolgersi solamente la ...

LIVE Atletica, Mondiali 2023 in DIRETTA: Tamberi cerca l'impresa contro Barshim, Folorunso a caccia della finale OA Sport

TV E STREAMING - È prevista un’ampia copertura tv per i Mondiali di atletica. La rassegna iridata di Budapest, da sabato 19 a domenica 27 agosto, è in onda in diretta integrale su Rai, Sky e Eurosport ...Nella prima batteria dei 100 ostacoli è testa a testa tra la giamaicana Nugent e la statunitense Russell: per entrambe 12”60. Avanzano anche l’irlandese Lavin 12”69 e la francese Samba-Mayela (12”71).