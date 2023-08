LIVE Atletica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Tecuceanu e Barontini a caccia della semifinale negli 800 Attesa per la finale di Tamberi

Leggi su oasport

(Di martedì 22 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACALENDARIO E ORARI DI OGGI: TUTTI GLI ITALIANI IN GARA IL MEDAGLIERE DEIDI18.44: Queste le protagonisteseconda batteria dei 100 ostacoli: 1 1057 JPN Asuka TERADA 12.86 12.86 29 2 1261 RSA Marione FOURIE 12.55 12.55 27 3 1117 MAD Sidonie FIADANANTSOA 13.01 13.01 91 4 1224 POL Pia SKRZYSZOWSKA 12.51 12.59 8 5 1371 USA Nia ALI 12.30 12.30 5 6 932 HUN Luca KOZÁK 12.69 12.72 18 7 782 FIN Lotta HARALA 12.85 12.85 47 8 581 BRA Caroline DE MELO TOMAZ 13.23 13.23 77 9 1314 SVK Viktória FORSTER 12.72 12.72 30 18.42: La giamaicana Nugent vince la prima batteria con 12?60 davanti a Russell con 12?60, terza Lavin con 12?69, quarta Samba-Mayela con 12?71 18.40: Si parte con la prima batteria dei 100 ostacoli donne. Non ci sono azzurre al via, le ...