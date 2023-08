LIVE Atletica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Tamberi si avvicina a una medaglia | gara stellare! Folorunso in finale con il record italiano

(Di martedì 22 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACALENDARIO E ORARI DI OGGI: TUTTI GLI ITALIANI INIL MEDAGLIERE DEIDI21.23: Errore per Barshim a 2.36 21.20: Potye supera 2.33 al secondo tentativo, Woo tiene due tentativi per 2.36, una misura che ha nelle corde 21.19: Hall vince in 44?43 l’ultima semidei 400, secondo Baileyt con 44?94, Re ha chiuso in 45?29. I ripescati sono Van Niekerk e Ingvaldsen 21.17: Zayas supera 2.33 al primo tentativo 21.17: Si infortuna Gardiner e anche Ndori! Quarto posto per Re che non riuscirà a disputare lama ha disputato un’ottimacon untravolgente 21.16: C’è Davide Re al via della terza semidei 400. Questi i protagonisti: 2 Zakithi ...

... "Non vedo l'ora di scendere in pista" Di: Redazione Sardegna"Non vedo l'ora di scendere in ... Filippo Tortu è carico alla vigilia della quinta giornata dei Mondiali dia Budapest. "Per ...A parte qualche sbavatura di troppo nel secondo tempo, probabilmente dettata da una condizionenon ancora ottimale, i bianconeri nella prima frazione di gioco hanno letteralmente annichilito ...Italia a caccia di medaglie nella quarta giornata dei Mondiali didi Budapest. In pedana la finale di salto in alto, con due azzurri in gara: il campione ... Tutto il Mondiale èsu Sky ...

Manca sempre meno alla finale di salto in alto, in programma alle 19.58 con due azzurri in pedana: il campione olimpico Gianmarco Tamberi e Marco Fassinotti.Con i Mondiali di atletica leggera 2023 è in arrivo il prossimo grande evento dell'estate sportiva. In Germania, molti tifosi non vedono l'ora che ...