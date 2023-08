LIVE Atletica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Tamberi in testa con 2 36 | gara stellare Folorunso in finale con il record italiano!

(Di martedì 22 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACALENDARIO E ORARI DI OGGI: TUTTI GLI ITALIANI INIL MEDAGLIERE DEIDI21.41: Sbaglia anche Zayas e dunque E’ ARGENTO SICURO PERE BRONZO PER BARSHIM!!! 21.40: PODIOOOOOOOOOOOOOOOOOOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! Sbaglia Potye e l’azzurro è a medaglia! 21.38: La keniana Faith Kipyegon vince i 1500 con 3’54?87, secondo posto per l’etiope Welteji con 3’55?69, bronzo per l’olandese Hassan con 3’56?00. Cavalli è undicesima con il personale di 4’01?84 21.38: Se Potye non supera 2.36 è ufficialmente podio per21.38: Terzo errore di Barshim che al momento è terzo ma devono ancora saltare Potye e Zayas 21.37: Kipyegon se ne va 21.37: Ultimo giro, Cavalli si stacca 21.36: ...

LIVE Atletica, Mondiali 2023 in DIRETTA: Tamberi cerca l'impresa contro Barshim, Folorunso a caccia della finale OA Sport

È la serata della finale mondiale del salto in alto a Budapest: in pedana il campione olimpico Gianmarco Tamberi. Da seguire anche Marco Fassinotti. Finali pure per Daisy Osakue nel disco e Ludovica ...Manca sempre meno alla finale di salto in alto, in programma alle 19.58 con due azzurri in pedana: il campione olimpico Gianmarco Tamberi e Marco Fassinotti.