LIVE Atletica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Tamberi cerca l’impresa contro Barshim | Folorunso a caccia della finale

(Di martedì 22 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACALENDARIO E ORARI DI OGGI: TUTTI GLI ITALIANI IN GARA IL MEDAGLIERE DEIDI18.35: Nei 400 ostacoli donne, dove si disputano le semifinali, occasione da prendere al volo per l’olandese Femke Bol che cercherà di approfittare dell’assenza di Sydney McLaughlin-Levrone, alle prese con un problema al ginocchio. Da tenere d’occhio le statunitensi Shamier Little, l’ex-primatista mondiale Dalilah Muhammad (dal 2016 sempre a podio trae Giochi Olimpici) e Anna Cockrell e le giamaicane Andrenette Knight, Janieve Russell e Rushell Clayton. 18.34: Per l’Italia nelladel lancio del disco c’è Daisy Osakue che, conquistato il posto tra le prime 12, può entrare in pedana senza particolari pressioni e provare ad avvicinare il ...

