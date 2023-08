LIVE Atletica | Mondiali 2023 in DIRETTA | inizia la finale dell’alto con Tamberi! Tecuceanu e Barontini in semifinale negli 800!

(Di martedì 22 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACALENDARIO E ORARI DI OGGI: TUTTI GLI ITALIANI IN GARA IL MEDAGLIERE DEIDI20.15: Akamatsu supera 2.25 al primo tentativo, errore di McEwen 20.14: Errore per Barshim a 2.25, misura di ingresso 20.13: Ripescati800 Masalela, English e Ostrowski 20.12: Tutti in gara dopo 2.20 nell’alto, Doroshchuck supera la misura al terzo tentativo 20.11: Arop vince con 1’45?05, secondo posto percon 1’45?21, terzop Meziane con 1’45?30 20.10: OTTIMO!!! L’azzurro tiene un ritmo alto nella prima parte di gara e nelcambia passo per il secondo posto alle spalle del canadese Arop 20.08: Fassinotti supera 2.20 al secondo tentativo 20.07: Kobielski, Woo e Protsenko superano ...

Italia a caccia di medaglie nella quarta giornata dei Mondiali didi Budapest. In pedana la finale di salto in alto, con due azzurri in gara: il campione ... Tutto il Mondiale èsu Sky ...Di seguito, il programma dettagliato e le informazioni per seguire in diretta le gare di giornata dei Mondiali di Budapest 2023 dileggera. SEGUI ILDELLE GARE GLI ITALIANI IN GARA OGGI ...La diretta testualedelle gare di martedì 22 agosto dei Mondiali dileggera 2023 , in corso di svolgimento a Budapest fino a domenica 27 agosto. Quarta giornata di gare che vede svolgersi solamente la ...

LIVE Atletica, Mondiali 2023 in DIRETTA: Tamberi cerca l'impresa contro Barshim, Folorunso a caccia della finale OA Sport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...TV E STREAMING - È prevista un’ampia copertura tv per i Mondiali di atletica. La rassegna iridata di Budapest, da sabato 19 a domenica 27 agosto, è in onda in diretta integrale su Rai, Sky e Eurosport ...