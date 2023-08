LIVE Atletica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Folorunso | record italiano e finale nei 400 hs! Entra nel vivo la finale di Tamberi

(Di martedì 22 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACALENDARIO E ORARI DI OGGI: TUTTI GLI ITALIANI IN GARA IL MEDAGLIERE DEIDI20.54: Si migliora a 65.23 Pudenz ma non basta per scavalcare Perkovic che, nonostante il nullo, resta terza. Siamo nel corso della terza rotazione di lanci nel disco 20.52: Cinque gli atleti che hanno superato 2.29 al primo tentativo, iniziano i secondi tentativi 20.51: Anche Woo supera 2.29 al primo tentativo 20.50: Brutta notizia dal disco, altro nullo per Osakue che è eliminata perchè al momento è undicesima e non potrà migliorarsi. Davanti sempre Allmann, Feng e Perkovic 20.49.C’EEEEEEEEEEE’! 2.29 SUPERATO CON BRILLANTEZZA DALL’AZZURRO AL PRIMO TENTATIVO! Misura superata anche da Harrison 20.47. Nei 400 ostacoli Little vince l’ultima batteria con 52?81 ...

A parte qualche sbavatura di troppo nel secondo tempo, probabilmente dettata da una condizionenon ancora ottimale, i bianconeri nella prima frazione di gioco hanno letteralmente annichilito ...Italia a caccia di medaglie nella quarta giornata dei Mondiali didi Budapest. In pedana la finale di salto in alto, con due azzurri in gara: il campione ... Tutto il Mondiale èsu Sky ...Di seguito, il programma dettagliato e le informazioni per seguire in diretta le gare di giornata dei Mondiali di Budapest 2023 dileggera. SEGUI ILDELLE GARE GLI ITALIANI IN GARA OGGI ...

TV E STREAMING - È prevista un'ampia copertura tv per i Mondiali di atletica. La rassegna iridata di Budapest, da sabato 19 a domenica 27 agosto, è in onda in diretta integrale su Rai, Sky e Eurosport ...