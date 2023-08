L' Italia non l' ha capito Cutugno | Al Bano scatena la polemica

(Di martedì 22 agosto 2023) Morte Toto, Alsaluta il collega e amico scomparso ma non rinuncia a togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Secondo il leone di Cellino San Marco, infatti, Totoavrebbe meritato di più dal suo Paese. «Totol'ho conosciuto benissimo. Ci siamo incontrati in Francia nel 1976 per una trasmissione tv e poi a Tokyo nel 1980 al Festival Yamaha. Persona molto simpatica, divertente, con quella faccia da burbero. Grande musicista, purtroppo innon l'hannocome avrebbe meritato». Così Alricorda a LaPresse Toto, scomparso all'età di 80 anni. «All'estero invece Toto ha avuto un grande successo - prosegue Al- Le sue canzoni sono state cantate da grandi interpreti in ...

"Se stupri una donna o un bambino hai evidentemente un problema: la condanna in carcerebasta, ...introdotto alcune modifiche nella gestione dei casi di violenza di genere) Lega e Fratelli d'...... scrive su X il senatore diViva che poi spiega: "Sono due chat, una pubblica e una privata, ... Il post continua: "Al peggioc'è mai fine, in questo gruppo tante persone si definiscono '......può sopportare la perdita di 300.000 persone ogni anno" "Il sistema economico italianopuò ... per altro verso il reimpiego utile nei Paesi di origine di persone giunte inper caso, che ...

Falso: il Pil del Sud Italia non supererà quello di Francia e Germania Pagella Politica

Già perché quella canzone, destinata ad entrare nella storia della musica italiana, Cutugno non l'aveva scritta per lui. Lui che di canzoni per altri ne ha scritte molte, "L'Italiano" l'aveva pensata ...Il presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani è stato indagato per falso in atto pubblico: avrebbe nascosto milioni di redditi non dichiarati ...