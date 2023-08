Listone Fantacalcio 2023-2024 | quanto costano i giocatori dopo la prima giornata di Serie A | i nuovi valori per chi deve fare ancora l’asta

(Di martedì 22 agosto 2023) Con i due posticipi disputati ieri sera si è ufficialmente conclusa ladi campionato. Lasi è aperta con match interessanti, conferme importanti e alcuni passi falsi preoccupanti. Vincono le milanesi, entrambe per 2-0, contro Monza e Bologna, vincono in maniera ampia Fiorentina (4-1 in casa del Genoa), Juventus (3-0 a Udine) e Napoli (3-1) a Frosinone. Cade la Lazio (rimontata 2-1 a Lecce), mentre la Roma si ferma sul 2-2 in casa contro la Salernitana nel match che ha visto le doppiette di Belotti e Candreva. Tanti gol e buone prestazioni, con gli attacchi che si sono messi in luce nella maniera migliore. Sono andati a segno con una doppietta i migliori realizzatori della passata stagione, ovvero il capocannoniere Osimhen e Lautaro Martinez, ma abbiamo assistito ad ...

Anteprima Listone Fantacalcio 23/24: svelato il ruolo di Pulisic e Weah, Kvara diventa A Fantacalcio ®

Manca poco all'annata più ricca di sempre, con oltre 300.000 euro di montepremi. Ecco quello che c'è da sapere per diventare il fanta-allenatore migliore d'Italia.Lunedì 21 agosto andrà in scena Bologna-Milan, gara valida per la 1ª giornata della Serie A 2023/24. Ecco tutto ciò che devi sapere sul match del Dall'Ara. Bologna-MilanContentsBologna-MilanBologna-Mi ...