Liga | giornata 2 | vince il Barça | si sbloccano Villarreal e Athletic

(Di martedì 22 agosto 2023) Real Madrid, Valencia e Rayo Vallecano vanno in testa a punteggio pieno nella2 della, pareggio a reti bianche per l’Atlético mentre il Barcellona risolve nel finale la sfida con il Cadice. Real Sociedad stoppata nuovamente in casa, prima vittoria perBilbao.2: Almeria-Real Madrid 1-3,-Cadice 2-0, Maiorca-0-1, Valencia-Las Palmas 1-0 Rimonta nel segno di Jude Bellingham per il Real Madrid, che1-3 sul campo dell’Almeria ed è a punteggio pieno. Gli andalusi subiscono la seconda sconfitta in altrettante partite, sempre tra le mura amiche. Vantaggio dei padroni di casa al 3’ con un colpo di testa dell’ex Arribas, pareggia Bellingham al 19’ con un tocco da pochi ...