Libro Vannacci | tanti lo cercano in libreria | In un giorno una ventina di richieste

(Di martedì 22 agosto 2023) A 'Libraccio' in via de' Cerretani a Firenze: "Noi non lo vendiamo, c'è solo su Amazon. Ma se lo chiedono in 20 significa che c'è curiosità"

Così come Salvini si è limitato a dare un giudizio politico su alcune affermazioni deldisenza discutere le mie scelte - prosegue Crosetto riguardo alle posizioni nel centrodestra ...A 'Libraccio' in via de' Cerretani a Firenze: "Noi non lo vendiamo, c'è solo su Amazon. Ma se lo chiedono in 20 significa che c'è curiosità"...una petizione No alla dittatura del pensiero unico! Libertà di espressione per il Generale...che avviare procedimenti disciplinari nei confronti di un militare che ha espresso in unle ...

Sono queste le frasi contenute nel libro del generale Vannacci, divenute in caso politico. Il libro è in vetta alle classifiche di Amazon. Ecco alcune delle frasi contenute nel volume. *Il concetto di ...Giorgia Meloni: migranti, salario minimo, tassa extra ed ora il libro di Vannacci I migranti, il salario minimo, la tassa sugli extra profitti delle banche. Ora ci si è messo anche il contrasto sul ...