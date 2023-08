Libro Vannacci | libreria di Castelfranco Veneto | “Non lo vendiamo” Sommersa di post

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 22 agosto 2023) Richieste, critiche esolidali sui profili social delladove un cartello invita la clientela "a non chiederci" ildel generale Tra richieste, critiche esolidali, sono sommersi di commenti i profili social dellaUbik, che nei giorni scorsi ha eso un cartello in cui invita la clientela “a non chiederci ildi”. Il riferimento ovviamente è al‘Il mondo al contrario’, scritto dal generale Robertoe al centro di polemiche da giorni per le posizioni espresse dal militare su una serie di temi. “Ciao, sono Clara e credo nella libertà. Degli altri: di scrivere quello che credono e di comprare quello che vogliono. Mia: di scrivere ...