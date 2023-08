L' esercito apre un' inchiesta interna sul caso Vannacci

Leggi su agi

(Di martedì 22 agosto 2023) AGI - Non accenna a placarsi la polemica sul generale dell'Roberto, autore di "Il mondo al contrario", un saggio di circa 300 pagine con frasi denunciate come omofobe e razziste. E proprio i contenuti del libro, che hanno fatto esplodere la bufera, sono il motivo della decisione dello Stato maggiore dell'di sollevarlo dalla guida dell'Istituto geografico militare. L'ha ufficializzato l'avvicendamento dial comando dell'Istituto Geografico militare di Firenze e l'apertura di un'in relazione al volume. Il provvedimento, si legge in una nota, è stato adottato "per tutelare sia l'sia il Generale, sovraesposto mediaticamente dalla vicenda legata al suo libro". ...