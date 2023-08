Leni Klum e Nathan Falco Briatore | i fratelli riuniti nel dolce scatto | “Ci somigliamo?”

(Di martedì 22 agosto 2023), figlia della supermodella Heidie dell’imprenditore nostrano Flavio, ha deciso di postare una foto con il fratello,. “Vedete la somiglianza?” chiede ai suoi follower Instagram, mentre loli ritrae abbracciati e sorridenti. Molti i commenti entusiasti: “Sì, vi somigliate ed entrambi siete bellissimi”, “Se vedo la somiglianza? Sì e no, divertitevi e create un legame, questa è la cosa più importante”. E non manca nemmeno il commento di Elisabetta Gregoraci, madre di: “Siete stupendi”. Proprio in questi giorni i duesono in vacanza con il papà, il quale ha condiviso su Instagram dei dolci scatti in compagnia dei suoi figli. L’imprenditore italiano ha ...

Dopo il tempo passato al padre Flavio,ha lanciato il fratello (tecnicamente fratellastro) a livello internazionale Nathan Falco presentandolo ai propri follower su Instagram (ma senza specificare nulla) e invitando a trovare le ...I figli dell'imprenditore posano insieme in uno scatto che cattura l'attenzione di migliaia di ...

