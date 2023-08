Legge di Bilancio | Tassinari FI a Notizie com | “Fare il possibile per mantenere il taglio al cuneo fiscale”

(Di martedì 22 agosto 2023) Il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha dichiarato che “non si puòtutto” nelladi, annunciando quindi che anche quest’anno la Manovra economica sarà all’insegna della prudenza dei conti. Il tema è dove attingere le risorse: “Una sintesi verrà affrontata al rientro dalle ferie, è un tema importante”, ha dichiarato in esclusiva a.com Rosaria, deputata di Forza Italia. “Occorràilperilal, a cui Forza Italia tiene molto, anche perché è una delle linee programmatiche portate avanti con il nostro compianto presidente Silvio Berlusconi”. (Facebook).comDa dove saranno ...

Per questo "servono risorse nelladie, semmai, incrementarli ulteriormente". 22 agosto 2023di'complicata' e taglio del cuneo fiscale a rischio. In collegamento con il palco di Rimini il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti avverte i lavoratori italiani Alla fine dell'...... e dopo un blitz in Albania ospite del primo ministro Edi Rama, la premier - sinella nota di anticipazione diffusa dal periodico settimanale - traccia unsulla sua estate e sui suoi ...

L’incontro fra Meloni e Salvini: relax in piscina e patto per evitare scontri sulla legge di Bilancio Corriere della Sera

Leggermente abbronzata al termine della sua vacanza in Puglia con la famiglia, e dopo un blitz in Albania ospite del primo ministro Edi Rama, la premier – si legge nella nota di anticipazione diffusa ...L'Agenzia delle Entrate ha stabilito la chiusura forzata di oltre 1.200 Partite IVA in tutta Italia. Vediamo di seguito quali sono le novità.