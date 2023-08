Lega contro Lega Dopo i sindaci | sui migranti protestano i governatori

(Di martedì 22 agosto 2023) Piantedosi nel mirino. Zaia accusa l'Europa, ma reclama misure da Roma: "Tempesta perfetta, spazi finiti". Fugatti: "Sistema insostenibile". Malumori anche nel Friuli di Fedriga: "Noi come la Sicilia". Salvini dice poco o niente, il Viminale promette novità sui minori non accompagnati

