Leao al triplice fischio butta via il pallone | poi si accascia per i crampi

(Di martedì 22 agosto 2023) Finisce con il'esordio in campionato di Rafaela Bologna: il portoghese ne viene colpito dopo aver calciato via ilal...

Finisce con i crampi l'esordio in campionato di Rafaela Bologna: il portoghese ne viene colpito dopo aver calciato via il pallone al...Nel finale invece è il Milan che va ad un passo dal chiudere i conti con, che ubriaca un paio di difensori e con il mancino colpisce il palo. Così alfischio il risultato non cambia piu'......Milan gioca con il cronometro in attesa delfischio. 91': Orsolini prova la soluzione dalla distanza, ma Maignan blocca con semplicità 90': Cinque minuti di recupero 89': Contropiede di,...

Bologna-Milan, problemi per Leao al triplice fischio Pazzi di fanta

Il Milan ha iniziato la nuova stagione in grande stile. Ma la festa è stata brevemente offuscata da un momento di ansia e preoccupazione che ha avuto come protagonista Rafael Leao. Al triplice fischio ...Come riporta Pazzidifanta.com, Rafael Leao ha accusato dei problemi. Al triplice fischio il giocatore ha scalciato il pallone in aria e, subito dopo ha cominciato a zoppicare, accasciandosi a terra. A ...