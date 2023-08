Le vedove del giovedì | su Netflix un thriller drama ricco di colpi di scena

Leggi su optimagazine

(Di martedì 22 agosto 2023) Il 14 settembre debutta su“Ledel”,drammatico ispirato all’omonimo libro della scrittrice argentina Claudia Pineiro, che ne ha curato la scrittura e la regia. Il romanzo è ambientato in un lussuoso residence alle porte di Buenos Aires in cui vivono alcune tra le famiglie più facoltose della città. Le donne trascorrono il tempo tra cene e club esclusivi, finché la crisi economica non minerà anche questo paradiso artificiale. Ledel– Trama Stando alla sinossi ufficiale sul sito di, la serie ripercorre la storia di Teresa, che trova suo marito e i suoi due migliori amici morti. L’evento scuote la comunità in cui la donna vive. “Man mano che la verità viene alla luce, anche i segreti oscuri verranno alla ...