Le teorie del complotto sugli incendi nelle Hawaii

Leggi su facta.news

(Di martedì 22 agosto 2023) Di Francesca Capoccia A Maui, isola dell’arcipelago delle, nell’oceano Pacifico, l’8 agosto 2023 sono divampati diversiche hanno causato ingenti danni e, al momento in cui scriviamo, 114 vittime, concentrate in particolarelocalità di Lahaina, Olinda e Kula. Secondo l’amministrazione dei vigili del fuoco degli Stati Uniti, quello di Lahaina è stato l’o con il più alto numero di vittime nella storia americana. Le situazioni di emergenza, come quella verificatasi alle, sono spesso un’ottima occasione per diffondere disinformazione edel. Sui social network, ad esempio, circola la tesi secondo cui questisarebbero frutto di un attacco con «armi ad energia diretta» per radere al suolo i ...