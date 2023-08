Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Dopo lo straordinario successo delleserate, finora il Trulli n' Beer ha regalato ai suoi ospiti musica e intrattenimento no stop ......La notizia, che sulleaveva suscitato qualche interesse, anche a causa della mancanza di ... autore di un eccezionale volume sui crimini dei "liberatori" in Germania - ci ha inviato alcune...Attraverso la lettura di alcunedel libro "La mia casa" ed un live set acustico ... Chi acquista il libro avrà diritto ad un posto riservato nelle20 file (posti limitati) per il firmacopie ...

Le divisioni nella destra sul caso del generale destituito Roberto Vannacci, le discussioni sulla prossima legge di bilancio e il grande caldo ...Amici di Tuttonapoli, buongiorno! Inizia un'altra giornata d'informazione azzurra sulle pagine del nostro sito, il più seguito da 20 anni ...