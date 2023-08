Le donne inglesi saranno di nuovo in finale | dice l’ex Lioness | Sue Smith

Leggi su justcalcio

(Di martedì 22 agosto 2023) Notizia fresca giunta in redazione:giocatrice femminile inglese Suecrede che lees arriveranno costantemente alla fine degli affari di più tornei, dopo la Coppa del Mondo. La squadra di Sarina Wiegman è stata battuta 1-0 contro la futura Spagna campione del mondo a Sydney, in Australia, confondendo molti critici che forse dubitavano delle sue capacità a causa del numero di infortuni che ha dovuto affrontare.ha appena fatto parte di una campagna di KIND Snacks per creare un gigantesco striscione “Bentornato a casa” per la squadra, che può essere visto dal cielo – e ora, le è stato detto QuattroQuattroDue che la speranza è ancora alta per il futuro e che si aspetta che questa squadra possa competere per importanti riconoscimenti in futuro, nonostante la loro delusione per aver perso la ...