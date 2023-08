Le conseguenze (anche per noi) della crisi del settore immobiliare cinese

(Di martedì 22 agosto 2023) Ladel, oberato da un eccesso di costruzioni sfitte e per di più costruite a debito, sta conoscendo la sua fase più acuta. Dopo che il gruppoEvergrande, un tempo il secondo più grande promotoredel Paese, ha presentato istanza di fallimento a New York all’inizio di agosto, si è scatenato un effetto valanga che ha portato al default molti altri grandi costruttori cinesi – tra cui Kasia, Fantasia e Shimao Group – a causa dei loro debiti. Di recente, inoltre,l’altro colosso, Country Garden, ha avvertito che «prenderà in considerazione l’adozione di varie misure di gestione del debito», alimentando le speculazioni sul fatto che l’azienda potrebbe prepararsi a ...

La crisi del settore immobiliare cinese, oberato da un eccesso di costruzioni sfitte e per di più costruite a debito, sta conoscendo la sua fase più acuta. Dopo che il gruppo cinese Evergrande, un ...