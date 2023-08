LDU Quito vs Sao Paulo – probabili formazioni

(Di martedì 22 agosto 2023) La Copa Sudamericana è giunta alla fase dei quarti di finale e la LDUospiterà il San Paolo nella partita di andata di giovedì 24 agosto. I padroni di casa arrivano a questa sfida con un’incredibile striscia di imbattibilità di 17 partite in tutte le competizioni, che gli ospiti cercheranno di interrompere. Il calico di inzio di LDUvs Saoè previsto a mezzanotte ora italiana Anteprima della partita LDUvs Saoa che punto sono le due squadre LDULa LDUsta vivendo un periodo di forma eccezionale in tutte le competizioni, con un’imbattibilità di 17 partite che ha infuso molta fiducia nella squadra. Tuttavia, la squadra sarà consapevole del fatto che la corsa è stata quasi interrotta durante la precedente partita ...

